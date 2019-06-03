В России хотят отменить 10 тыс. ГОСТов. Ждет ли нас пальмовое масло, соя и ГМО?

Эксперты считают, что большая часть ГОСТов принятых до 1991 года устарели и не подходят для современных реалий.
В плане производства хлеба отмечается, что требования к методам испытаний датированы 60-ми годами. При этом приборы, которые способны соблюсти данные правила уже не выпускаются.
Точных сроков пересмотра ГОСТов в России не называется, однако ряд СМИ сообщает, что отмена ряда требований к бизнесу планируется к 2021 году.
Между тем данная инициатива властей вызвала резкую критику со стороны интернет-пользователей. Люди опасаются, что подобные действия узаконят использование пальмового масла, сои и дешевых наполнителей для продуктов. В результате их качество только снизится.