В Дзержинске взорвался цех по производству тротила. Есть пострадавшие

Цех по производству тротила АО «ГосНИИ «Кристалл» взорвался сегодня в Дзержинске. Сообщается о 27 пострадавших в результате взрыва, 11 из них уже отпущены домой после осмотра медицинскими работниками.

Как сообщает NewsNN.ru, три взрыва произошли на предприятии сегодня утром. В самом городе и в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Кордон Лесной введен режим ЧС, Мэр города Иван Носков при этом заявил, что необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет, поскольку отсутствуют какие либо угрозы населению. В результате взрыва разбиты стекла в близлежащих домах. Иван Носков рассказал, что уже проведены переговоры с борским стекольным заводом, Оперативная бригада из Нижнего Новгорода восстановит разрушения. В основном жители Дзержинска пострадали от осколков, заявил Носков. Им уже оказана необходимая помощь. В оперативном штабе работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и глава нижегородского МЧС Валерий Синьков. Угрозы загрязнения воздуха нет. Также отмечается, что в цехе работали 5 человек, но они успели эвакуироваться до происшествия. Материалы по теме На одной из тюменских АЗС произошел взрыв В Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРЦ «Фаворит»