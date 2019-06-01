В Дзержинске взорвался цех по производству тротила. Есть пострадавшие

Как сообщает NewsNN.ru, три взрыва произошли на предприятии сегодня утром. В самом городе и в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Кордон Лесной введен режим ЧС,
Мэр города Иван Носков при этом заявил, что необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет, поскольку отсутствуют какие либо угрозы населению.
В результате взрыва разбиты стекла в близлежащих домах. Иван Носков рассказал, что уже проведены переговоры с борским стекольным заводом, Оперативная бригада из Нижнего Новгорода восстановит разрушения.
В основном жители Дзержинска пострадали от осколков, заявил Носков. Им уже оказана необходимая помощь.
В оперативном штабе работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и глава нижегородского МЧС Валерий Синьков. Угрозы загрязнения воздуха нет.
Также отмечается, что в цехе работали 5 человек, но они успели эвакуироваться до происшествия.