nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Дзержинске взорвался цех по производству тротила. Есть пострадавшие

1 июня 2019, 13:04
Фото: newsnn.ru
Цех по производству тротила АО «ГосНИИ «Кристалл» взорвался сегодня в Дзержинске. Сообщается о 27 пострадавших в результате взрыва, 11 из них уже отпущены домой после осмотра медицинскими работниками.

Как сообщает NewsNN.ru, три взрыва произошли на предприятии сегодня утром. В самом городе и в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Кордон Лесной введен режим ЧС,

Мэр города Иван Носков при этом заявил, что необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет, поскольку отсутствуют какие либо угрозы населению.

В результате взрыва разбиты стекла в близлежащих домах. Иван Носков рассказал, что уже проведены переговоры с борским стекольным заводом, Оперативная бригада из Нижнего Новгорода восстановит разрушения.

В основном жители Дзержинска пострадали от осколков, заявил Носков. Им уже оказана необходимая помощь.

В оперативном штабе работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и глава нижегородского МЧС Валерий Синьков. Угрозы загрязнения воздуха нет.

Также отмечается, что в цехе работали 5 человек, но они успели эвакуироваться до происшествия.

Материалы по теме
На одной из тюменских АЗС произошел взрыв В Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРЦ «Фаворит»
#Новости#Взрывчатые вещества#Взрывы#Происшествия#Пожары#Павел Захаров
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25