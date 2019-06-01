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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 42

1 июня 2019, 15:12
Фото: newsnn.ru
Число пострадавших при взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзрержинске возросло до 42, об этом со ссылкой на минздрав Нижегородской области сообщает NewsNN.ru.

Госпитализированы 14 человек. Все пострадавшие получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, уточняет издание.

По данным МЧС, 38 человек — сотрудники завода. Еще 4 — местные жители. На месте происшествия работает группа психологов.

После взрыва огонь перекинулся на травянистую подстилку за периметром завода. Площадь горения составляет 400 кв. м.

Разрушено 5 зданий: 3 складских и 2 производственных. Общая площадь — 800 кв. м.

Информация о трех взрывах на предприятии появилась в 11:50. В результате них цех по производству тротила был разрушен и загорелся на площади 100 кв. м.

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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