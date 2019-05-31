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В Тюменьстат едут ревизоры из Москвы. Из-за тюменцев в РФ рост производства на 4,9%

31 мая 2019, 12:29
Фото: pixabay.com
Москва срочно проверит Тюменьстат из-за серьёзных ошибок в отчетах. По словам руководителя федерального ведомства, их данные свидетельствуют, что на Ямале людям хватает денег только на еду.
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Тюмень

Совещание по ошибкам Тюменьстата состоялось 30 мая. В результате специалисты московского отделения решили выехать в Тюмени для проверки документов. Отмечается, что ведомство проведет комплексную проверку, в частности оценят весь процесс работы и её организацию на местах.

Между тем в Тюменьстате заявили, что слышали о проверке только в СМИ.

Ранее Росстат сослался на ошибку в отчетах из-за которой промышленное производство в России выросло на 4,9% в апреле. Данные цифры удивили бизнесменов и политиков. Через 24 часа после публикации было сделано заявление, что в отчетах из ЯНАО содержится ошибка указывающая на рост добычи газа на 16%. Данные приставлены Тюменьстатом.

Далее в отчетах были обнаружены данные о том, что 100% семей Ямала могут купить себе только еду. Официальные власти административного округа категорически не согласились с такой оценкой уровня жизни в богатейшем регионе страны.

Между тем, ряд горожан в соцсетях отмечают, что на сегодняшний день в Тюменьстате действует клановость, а для работы «набрали одних студентов».

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