В Тюменьстат едут ревизоры из Москвы. Из-за тюменцев в РФ рост производства на 4,9%

Совещание по ошибкам Тюменьстата состоялось 30 мая. В результате специалисты московского отделения решили выехать в Тюмени для проверки документов. Отмечается, что ведомство проведет комплексную проверку, в частности оценят весь процесс работы и её организацию на местах.
Между тем в Тюменьстате заявили, что слышали о проверке только в СМИ.
Ранее Росстат сослался на ошибку в отчетах из-за которой промышленное производство в России выросло на 4,9% в апреле. Данные цифры удивили бизнесменов и политиков. Через 24 часа после публикации было сделано заявление, что в отчетах из ЯНАО содержится ошибка указывающая на рост добычи газа на 16%. Данные приставлены Тюменьстатом.
Далее в отчетах были обнаружены данные о том, что 100% семей Ямала могут купить себе только еду. Официальные власти административного округа категорически не согласились с такой оценкой уровня жизни в богатейшем регионе страны.
Между тем, ряд горожан в соцсетях отмечают, что на сегодняшний день в Тюменьстате действует клановость, а для работы «набрали одних студентов».