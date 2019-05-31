В Тюменьстат едут ревизоры из Москвы. Из-за тюменцев в РФ рост производства на 4,9%

Ранее Росстат сослался на ошибку в отчетах из-за которой промышленное производство в России выросло на 4,9% в апреле. Данные цифры удивили бизнесменов и политиков. Через 24 часа после публикации было сделано заявление, что в отчетах из ЯНАО содержится ошибка указывающая на рост добычи газа на 16%. Данные приставлены Тюменьстатом.