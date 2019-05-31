В Исетском районе за поджог леса родители мальчика выплатят 300 тысяч рублей

Во время патрулирования лесов, главному специалисту Тюменского межрайонного отдела Тимуру Файзуллину поступил телефонный звонок из ЕДДС Исетского района с сообщением о задымлении вблизи села Минино Исетского района.
Когда патрульные прибыли на место, то увидели, как горит лес в зоне ответственности Южного участкового лесничества.
Пожар был ликвидирован силами ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», МЧС и местным населением. Площадь пожара на момент его ликвидации составила 13 гектар. На пяти гектарах погибли лесные культуры 2015 года. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил 267 844 рубля.
Расследование выяснило, что лес поджог 13-летний мальчик, его личность установлена.
В связи с тем, что подозреваемый является не достигшим возраста уголовной ответственности, специалисты ГУ МЧС передали материалы по подведомственности в МО МВД РФ. В материалах дела по лесному пожару усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.2 ст 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений повлекшее крупный размер».
«В связи с тем, что мальчик не достиг совершеннолетия, его привлечь по уголовному делу не смогут, а будут взыскивать штраф с его родителей. На место событий приехали инспекторы, были найдены свидетели и по горячим следам поджигателя нашли. На пяти гектарах погибли лесные культуры. Поэтому за детьми нужно присматривать», - рассказала «Нашему городу» пресс-секретарь департамента лесного комплекса Анна Корнелюк.
Главный специалист Тюменского межрайонного отдела Тимур Файзуллин направил запрос в полицию о предоставлении информации о родителях мальчика, осуществившего поджог леса.
«При получении информации родителям будет предъявлено претензионное письмо с предъявленным ущербом по лесному пожару. При отказе от добровольной оплаты, на родителей мальчика будет подано исковое заявление в Исетский районный суд. В случае, если суд вынесет решение в пользу департамента, родители мальчика будут обязаны выплатить более 1 300 000 рублей ущерба», - отметил Тимур Файзуллин.