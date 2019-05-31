В Исетском районе за поджог леса родители мальчика выплатят 300 тысяч рублей

«В связи с тем, что мальчик не достиг совершеннолетия, его привлечь по уголовному делу не смогут, а будут взыскивать штраф с его родителей. На место событий приехали инспекторы, были найдены свидетели и по горячим следам поджигателя нашли. На пяти гектарах погибли лесные культуры. Поэтому за детьми нужно присматривать», - рассказала «Нашему городу» пресс-секретарь департамента лесного комплекса Анна Корнелюк.