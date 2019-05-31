Учредители банка СБРР в Тюмени не могут взыскать у похитителей 1,6 млрд рублей

Восьмой арбитражный суд оставил решение Арбитражного суда Тюменской области в силе. В частности, учредители СБРР не могут подавать заявление о привлечении контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности. Обратиться в суд с подобным иском может только конкурсный управляющий.