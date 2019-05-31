Учредители банка СБРР в Тюмени не могут взыскать у похитителей 1,6 млрд рублей

На данный момент ответчики в международном розыске. Есть информация, что Романюта может находиться в Испании.
Восьмой арбитражный суд оставил решение Арбитражного суда Тюменской области в силе. В частности, учредители СБРР не могут подавать заявление о привлечении контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности. Обратиться в суд с подобным иском может только конкурсный управляющий.
В начале 2018 года из кредитной организации несколько человек действуя в сговоре друг с другом обналичили 560 млн рублей. Нескольких фигурантов дела задержали, но главные инициаторы хищения успели покинуть Россию. О данном ограблении прокуратура региона сняла фильм.