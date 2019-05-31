ФСБ задержали главу конной школы аграрного университета в Тюмени

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело в ч. 4 159 УК РФ. Общий ущерб от оценивается в 7 млн рублей. Аркадий Носырев находится в СИЗО.
Оперативники полагают, что с 2005 года руководитель университета использовал своё рабочее положение и нанимал на работу «мёртвые души». Фактически данные сотрудники не работали, а зарплату присваивал Носырев. Отмечается, что он занимает свою должность последние 38 лет.
Его адвокат сообщает, что Аркадий Носырев нанимал на работу родственников, потом они переехали в Екатеринбург, но оплату труда им продолжали перечислять. При этом он «ни копейки себе не взял».
В доме у подозреваемого проведены обыски. До настоящего времени обвинения ему не предъявлены.