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ФСБ задержали главу конной школы аграрного университета в Тюмени

31 мая 2019, 12:49
Фото: pixabay.com
Сотрудники ФСБ в Тюмень задержали и допросили главу конно-спортивной школы Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
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Тюмень

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело в ч. 4 159 УК РФ. Общий ущерб от оценивается в 7 млн рублей. Аркадий Носырев находится в СИЗО.

Оперативники полагают, что с 2005 года руководитель университета использовал своё рабочее положение и нанимал на работу «мёртвые души». Фактически данные сотрудники не работали, а зарплату присваивал Носырев. Отмечается, что он занимает свою должность последние 38 лет.

Его адвокат сообщает, что Аркадий Носырев нанимал на работу родственников, потом они переехали в Екатеринбург, но оплату труда им продолжали перечислять. При этом он «ни копейки себе не взял».

В доме у подозреваемого проведены обыски. До настоящего времени обвинения ему не предъявлены.

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#Новости#Происшествия#Школы#Тюмень#Александр Мязин
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