nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Шереметьево экстренно приземлился Airbus А320. Лайнер 2 часа вырабатывал топливо

30 мая 2019, 11:52
Фото: pixabay.com
В Шереметьево самолет Airbus А320 совершил аварийную посадку. Рейс SU1498 должен был совершить полёт по маршруту Москва – Грозный.

Отмечается, что причиной экстренной посадки стал отказ системы пожаротушения. Экипаж лайнера зафиксировал сработавший датчик пожаротушения. В течении двух часов самолет кружил над Москвой и вырабатывал топливо, после чего благополучно приземлился в аэропорту. На земле самолет ожидали пожарные и скорая помощь, но вмешательство специальных служб не потребовалось.

В пресс-службе Шереметьево заявили, что посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Сработавший датчик возможно был неисправен.

По данным «Аэрофлота», лайнер был заменен. Вылет из Москвы прошел в 12:00 по мск. Пассажиры получили необходимые бесплатные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Материалы по теме
Самолет SSJ-100 не смог вылететь из Москвы в Тюмень, авиалайнер заменили на Airbus
#Новости#Самолеты#Служба экстренного реагирования#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25