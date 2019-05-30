В Шереметьево экстренно приземлился Airbus А320. Лайнер 2 часа вырабатывал топливо

Отмечается, что причиной экстренной посадки стал отказ системы пожаротушения. Экипаж лайнера зафиксировал сработавший датчик пожаротушения. В течении двух часов самолет кружил над Москвой и вырабатывал топливо, после чего благополучно приземлился в аэропорту. На земле самолет ожидали пожарные и скорая помощь, но вмешательство специальных служб не потребовалось.