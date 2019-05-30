В Шереметьево экстренно приземлился Airbus А320. Лайнер 2 часа вырабатывал топливо

Отмечается, что причиной экстренной посадки стал отказ системы пожаротушения. Экипаж лайнера зафиксировал сработавший датчик пожаротушения. В течении двух часов самолет кружил над Москвой и вырабатывал топливо, после чего благополучно приземлился в аэропорту. На земле самолет ожидали пожарные и скорая помощь, но вмешательство специальных служб не потребовалось.
В пресс-службе Шереметьево заявили, что посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Сработавший датчик возможно был неисправен.
По данным «Аэрофлота», лайнер был заменен. Вылет из Москвы прошел в 12:00 по мск. Пассажиры получили необходимые бесплатные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.