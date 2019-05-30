Тюменский депутат попросил не употреблять «профицит», а говорить, что денег нет

«У меня просьба большая к коллегам – не употреблять понятие “профицит”. Денег много не бывает. Мы с вами великолепно знаем, что планируем доходную часть из того, что 100% заработаем. То есть с определенным запасом гарантии. Дабы потом не возникало вопросов», – сказал народный избранник.