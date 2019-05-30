Тюменский депутат попросил не употреблять «профицит», а говорить, что денег нет

Речь об этом господин Ульянов завел во время своего выступления после отчета об исполнении бюджета за 2018 год.
«У меня просьба большая к коллегам – не употреблять понятие “профицит”. Денег много не бывает. Мы с вами великолепно знаем, что планируем доходную часть из того, что 100% заработаем. То есть с определенным запасом гарантии. Дабы потом не возникало вопросов», – сказал народный избранник.
Свою просьбу он аргументировал тем, что это понятие «отслеживается соседями и правительством Российской Федерации».
«Когда мы все время начинаем говорить профицит-профицит, возникает желание уменьшить этот профицит, как у нас это было с налогом на прибыль. Который был у нас централизован», – продолжил Владимир Ульянов.
Затем он призвал быть скромнее и говорить, что «денег у нас все равно не хватает; денег у нас мало».
Председатель областной думы Сергей Корепанов подметил: «Верной дорогой идем, товарищи».
Сегодня депутаты облдумы приняли проект закона об исполнении регионального бюджета за прошлый год. Так, общий объем доходов этого бюджета составил 203,9 млрд рублей. Расходы – 170,3 млрд рублей. Сверхдоходы составили чуть больше 33 млрд рублей.
Следом народные избранники утвердили отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал текущего года. Доходы составили 47,5 млрд рублей, а расходы 25,8 млрд рублей.