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Тюменский депутат попросил не употреблять «профицит», а говорить, что денег нет

30 мая 2019, 13:00
Фото: duma72.ru
Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов попросил своих коллег не употреблять термин «профицит» относительно регионального бюджета. Такую просьбу он озвучил сегодня, 30 мая, на заседании облдумы.

Речь об этом господин Ульянов завел во время своего выступления после отчета об исполнении бюджета за 2018 год.

«У меня просьба большая к коллегам – не употреблять понятие “профицит”. Денег много не бывает. Мы с вами великолепно знаем, что планируем доходную часть из того, что 100% заработаем. То есть с определенным запасом гарантии. Дабы потом не возникало вопросов», – сказал народный избранник.

Свою просьбу он аргументировал тем, что это понятие «отслеживается соседями и правительством Российской Федерации».

«Когда мы все время начинаем говорить профицит-профицит, возникает желание уменьшить этот профицит, как у нас это было с налогом на прибыль. Который был у нас централизован», – продолжил Владимир Ульянов.

Затем он призвал быть скромнее и говорить, что «денег у нас все равно не хватает; денег у нас мало».

Председатель областной думы Сергей Корепанов подметил: «Верной дорогой идем, товарищи».

Сегодня депутаты облдумы приняли проект закона об исполнении регионального бюджета за прошлый год. Так, общий объем доходов этого бюджета составил 203,9 млрд рублей. Расходы – 170,3 млрд рублей. Сверхдоходы составили чуть больше 33 млрд рублей.

Следом народные избранники утвердили отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал текущего года. Доходы составили 47,5 млрд рублей, а расходы 25,8 млрд рублей.

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