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Билеты на плацкарт в РЖД подорожали на 65-100%. В ситуации разбирается ФАС

30 мая 2019, 14:03
Фото: pixabay.com
СМИ сообщают о двукратном росте цен на плацкарт в летние даты. В ситуации пообещало разобраться ФАС.

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в антимонопольную службу из-за роста тарифов на плацкарт на 65-100%. Отмечается, что новые тарифы будут действовать в июне и июле.

В частности ряд экспертов отметили резкий рост стоимости билетов на поезда Москва — Калининград, на 97% — Москва — Адлер и более 93% — Новосибирск — Томск. Другие направления тоже подорожали в среднем на 65-70%.

Между тем в 2018 году предельное подорожание тарифов на перевозки в РЖД не должно быть больше 3,9%. Представители железнодорожной монополии отметили, что в данном случае некорректно сравнивать цены на билеты в рамках скидок.

Плацкарт является дотационным видом перевозок. С 14 июня по 1 сентября повышение тарифов не должно составлять более 20%.

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#Новости#РЖД#ФАС#Поезда#Билеты#Александр Мязин#Экономика
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