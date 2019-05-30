Билеты на плацкарт в РЖД подорожали на 65-100%. В ситуации разбирается ФАС

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в антимонопольную службу из-за роста тарифов на плацкарт на 65-100%. Отмечается, что новые тарифы будут действовать в июне и июле.
В частности ряд экспертов отметили резкий рост стоимости билетов на поезда Москва — Калининград, на 97% — Москва — Адлер и более 93% — Новосибирск — Томск. Другие направления тоже подорожали в среднем на 65-70%.
Между тем в 2018 году предельное подорожание тарифов на перевозки в РЖД не должно быть больше 3,9%. Представители железнодорожной монополии отметили, что в данном случае некорректно сравнивать цены на билеты в рамках скидок.
Плацкарт является дотационным видом перевозок. С 14 июня по 1 сентября повышение тарифов не должно составлять более 20%.