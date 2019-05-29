В Тюмени действует схема продажи алкоголя после 21 часа

Госорганы не могут прийти с проверкой в данные магазины из-за моратория, которое продлится до конца 2020 года. В результате коммерсанты могут продавать пиво, медовуху и сидр даже после 21 часа.
Отмечается, что в Тюмени действует 60 подобных точек. В них ведется продажа до 23 часов вечера.
В пресс-службе УМВД в Тюмени пояснили, что участковые реагируют на подобное по заявлениям горожан. Между тем представители полиции не ответили на вопрос о частоте проверок магазинов, баров и кулинарий.
Между тем горожане жалуются на продажу алкоголя после 21 часа. Часть магазинов маскируются под псевдокафе. Первые штрафы от проверяющих – незначительны.