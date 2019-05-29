Тюменские депутаты приняли наказы, но без скандала не обошлось

«Но, честно говоря, всегда считал, что коммунистическая партия всегда старается работать со всем населением страны. Была системная работа с октябрятами, пионерами, с комсомольцами, коммунистами, со всем населением нашей необъятной Родины. Но вот сейчас, почему-то, предложения совсем иные. Сократить число тех, с кем мы должны общаться. Думаю, что это в корне неправильно для тюменской гордумы», — сказал Заболотный.