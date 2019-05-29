Тюменские депутаты приняли наказы, но без скандала не обошлось

Теперь положение называлось «о наказах жителей», хотя изначально речь шла об избирателях. На такое изменение обратил внимание депутат-коммунист Сергей Пыхалов. Он отметил, что практика с работой наказов жителей существует, но в тех городах, где глав администрации выбирают с помощью прямых выборов.
Народный избранник подчеркнул, что тюменские депутаты должны опираться на различные законы и устав города, а в нем нет термина «наказы жителей». Затем Пыхалов подметил, что разработчики этого положения предлагают принять во внимание интересы всех жителей, но при этом не конкретизируя, каких именно.
Депутат предложил считать таковыми граждан России, постоянно или преимущественно проживающих в областной столице, а также иностранцев, обладающих правами осуществления местного самоуправления в соответствии с договорами и законами.
«Дать право несовершеннолетним и недееспособным, ограниченным в правах и не гражданам решать судьбу города — это рисковый шаг. Мы видим, как старушка Европа стонет от такого чрезмерного демократического усердия законотворчества», — заявил Сергей Пыхалов.
При этом он определил и позитивную сторону положения.
«Это возможность учащимся 30 школы написать депутатам наказ о скорейшем ремонте главного корпуса. Так как они устали учиться в три смены, возвращаясь домой в девятом часу вечера. Можем дать такую возможность детям делать нам наказы», — сказал он.
Его коллега по цеху Юрий Дранчук ушел в дебри юридической терминологии, сказав, что избиратель участвует в выборах и референдумах и может вносить на рассмотрение вместе с такими же избирателями проекты законов и нормативно-правовых актов.
Не согласился с тезисами единоросс Иван Романчук. Он отказался сводить наказы к избирателям, а предложил другую формулировку. Депутат привел личный пример, когда во время избирательной компании общался и с несовершеннолетними. По его словам, они предлагали благоустройство инфраструктур — спортивных объектов.
«Но вы, наверное, плохо ознакомились с положением, потому что есть определенная процедура формулирования наказов. И вы будете встречаться с избирателями, как будете определять дееспособный он или нет. Справки будете требовать?», — поинтересовался Романчук.
Некоторые депутаты также высказывали недовольство относительно высказываний Пыхалова.
Председатель гордумы Евгений Заболотный признался, что «удивлен предложением фракции коммунистической». По его словам, он давно не заглядывал в содержание идеологии этой партии. И предположил, что, может, быть за последнее время что-то там изменилось.
«Но, честно говоря, всегда считал, что коммунистическая партия всегда старается работать со всем населением страны. Была системная работа с октябрятами, пионерами, с комсомольцами, коммунистами, со всем населением нашей необъятной Родины. Но вот сейчас, почему-то, предложения совсем иные. Сократить число тех, с кем мы должны общаться. Думаю, что это в корне неправильно для тюменской гордумы», — сказал Заболотный.
Помимо споров, у либерала-демократа Дмитрия Елагина возник вопрос касательно работы по наказам.
«Почему в этом положении утверждаем наказы до октября, если мы их уже априори утвердили. Я, например, еще в прошлом году свои наказы подал. И ни по одному продвижения не вижу», — посетовал он.
На это руководитель правового управления думы Иван Дзуман напомнил, что работа остановилась по требованию прокуратуры. А отсрочку до октября объяснил летним перерывом, но заверил, что в дальнейшем вопрос не будут затягивать.
В итоге, за наказы выступило большинство, трое воздержались, еще один не стал принимать участие в голосовании.