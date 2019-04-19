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У тюменцев отлегло от сердца — в аптеки вернулся «Кордарон»

19 апреля 2019, 12:01
Фото: pixabay.com
С середины марта в тюменских аптеках отсутствовал препарат от аритмии с действующим веществом «амиодароном». Сегодня, 19 апреля о возвращении «Кордарона» появилась информация на официальном сайте территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
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Тюмень

Теперь люди страдающие аритмией могут вздохнуть с облегчением, в этом лично убедился журналист «Нашего города», обзвонив почти десяток аптечных организаций. Таблетки вернулись в торговые сети.

Ранее Росздравнадзор направлял запросы производителям лекарства от аритмии «Амиодарон» в связи с отсутствием препарата в аптеках.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что по данным компании АО „Санофи Россия“, являющейся поставщиком лекарственного препарата „Кордарон, таблетки 200 мг № 30“, данный препарат поступил в обращение в Российскую Федерацию в объеме более 580 тысяч упаковок (по состоянию на 17 апреля 2019 года) и доступен в аптечных организациях регионов страны», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Как ранее писал «Наш город», в России не производится антиаритмический препарат с международным названием «Амиодарон». Отечественные производители отказались от его выпуска после роста цен на фармацевтическую субстанцию в 2015 году из-за девальвации рубля.

По мнению врачей-кардиологов, исчезновение из продажи именно таблетированной формы весьма критично для больных аритмией. Пропуск приема «Амиодарона» более чем на месяц — это большой риск для пациентов, но иногда даже небольшой пропуск может быть опасен.

АО «Санофи Россия» 14 февраля 2019 года сообщило, что лекарства в таблетках на складе нет, поставки начнутся ориентировочно не ранее апреля. Хорватская компания Belupo также перестала поставлять препарат в Россию и сейчас планирует аннулировать регистрационное удостоверение.

Эксперты назвали основной причиной прекращения выпуска «Амиодарона» — низкую предельную отпускную цену, которая ниже себестоимости его производства.

У врачей и пациентов остается много вопросов: почему создалась такая ситуация и сколько пациентов не могли получать необходимое лекарство?

На сайте Росздравнадзора в марте было размещено сообщение о том, что АО «Санофи-Россия» проинформировало надзорное ведомство о ввозе в РФ 68 тысяч упаковок лекарственного препарата «Кордарон» в форме таблеток. И обещало после прохождения таможенного досмотра передать препарат в обращение после 25 марта 2019 года. Однако лекарство поступило в торговую сеть только сейчас.

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