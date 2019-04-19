У тюменцев отлегло от сердца — в аптеки вернулся «Кордарон»

Теперь люди страдающие аритмией могут вздохнуть с облегчением, в этом лично убедился журналист «Нашего города», обзвонив почти десяток аптечных организаций. Таблетки вернулись в торговые сети.
Ранее Росздравнадзор направлял запросы производителям лекарства от аритмии «Амиодарон» в связи с отсутствием препарата в аптеках.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что по данным компании АО „Санофи Россия“, являющейся поставщиком лекарственного препарата „Кордарон, таблетки 200 мг № 30“, данный препарат поступил в обращение в Российскую Федерацию в объеме более 580 тысяч упаковок (по состоянию на 17 апреля 2019 года) и доступен в аптечных организациях регионов страны», — говорится в сообщении Росздравнадзора.
Как ранее писал «Наш город», в России не производится антиаритмический препарат с международным названием «Амиодарон». Отечественные производители отказались от его выпуска после роста цен на фармацевтическую субстанцию в 2015 году из-за девальвации рубля.
По мнению врачей-кардиологов, исчезновение из продажи именно таблетированной формы весьма критично для больных аритмией. Пропуск приема «Амиодарона» более чем на месяц — это большой риск для пациентов, но иногда даже небольшой пропуск может быть опасен.
АО «Санофи Россия» 14 февраля 2019 года сообщило, что лекарства в таблетках на складе нет, поставки начнутся ориентировочно не ранее апреля. Хорватская компания Belupo также перестала поставлять препарат в Россию и сейчас планирует аннулировать регистрационное удостоверение.
Эксперты назвали основной причиной прекращения выпуска «Амиодарона» — низкую предельную отпускную цену, которая ниже себестоимости его производства.
У врачей и пациентов остается много вопросов: почему создалась такая ситуация и сколько пациентов не могли получать необходимое лекарство?
На сайте Росздравнадзора в марте было размещено сообщение о том, что АО «Санофи-Россия» проинформировало надзорное ведомство о ввозе в РФ 68 тысяч упаковок лекарственного препарата «Кордарон» в форме таблеток. И обещало после прохождения таможенного досмотра передать препарат в обращение после 25 марта 2019 года. Однако лекарство поступило в торговую сеть только сейчас.