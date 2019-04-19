У тюменцев отлегло от сердца — в аптеки вернулся «Кордарон»

На сайте Росздравнадзора в марте было размещено сообщение о том, что АО «Санофи-Россия» проинформировало надзорное ведомство о ввозе в РФ 68 тысяч упаковок лекарственного препарата «Кордарон» в форме таблеток. И обещало после прохождения таможенного досмотра передать препарат в обращение после 25 марта 2019 года. Однако лекарство поступило в торговую сеть только сейчас.