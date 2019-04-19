Тюменцы больше всего доверяют оппозиции и ФСБ

На прошлой неделе «Наш город» попросил ответить на вопрос «Кому вы больше всего доверяете?». Нужно было выбрать из 11 предложенных вариантов. Оказалось, что почти треть тюменцев доверяет оппозиции. Исполнительные и представительные органы власти Тюмени и Тюменской области в сумме набрали 20%. Больше других глава города – 10%, Тюменская городская дума и глава региона по 5%.