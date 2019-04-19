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Тюменцы больше всего доверяют оппозиции и ФСБ

19 апреля 2019, 09:48
Фото: «Наш город»
Опрос «Нашего города» показал, что 29% читателей доверяют оппозиционным политическим организациям. На втором месте с 24% – управление ФСБ по Тюменской области.
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Тюмень

В тройке лидеров общественного мнения тюменцев – глава Тюмени, общественные правозащитные организации и религиозные организации. Им доверяют по 10% от принявших участие в опросе.

На прошлой неделе «Наш город» попросил ответить на вопрос «Кому вы больше всего доверяете?». Нужно было выбрать из 11 предложенных вариантов. Оказалось, что почти треть тюменцев доверяет оппозиции. Исполнительные и представительные органы власти Тюмени и Тюменской области в сумме набрали 20%. Больше других глава города – 10%, Тюменская городская дума и глава региона по 5%.

Правозащитникам симпатизирует 10% аудитории «Нашего города», столько же религиозным организациям. Тюменской областной думе и парламентским политическим партиям не доверяет никто. Общественная палата Тюменской области и ГУВД заручились поддержкой 5% читателей нашего издания.

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