Тюменцы больше всего доверяют оппозиции и ФСБ

В тройке лидеров общественного мнения тюменцев – глава Тюмени, общественные правозащитные организации и религиозные организации. Им доверяют по 10% от принявших участие в опросе.
На прошлой неделе «Наш город» попросил ответить на вопрос «Кому вы больше всего доверяете?». Нужно было выбрать из 11 предложенных вариантов. Оказалось, что почти треть тюменцев доверяет оппозиции. Исполнительные и представительные органы власти Тюмени и Тюменской области в сумме набрали 20%. Больше других глава города – 10%, Тюменская городская дума и глава региона по 5%.
Правозащитникам симпатизирует 10% аудитории «Нашего города», столько же религиозным организациям. Тюменской областной думе и парламентским политическим партиям не доверяет никто. Общественная палата Тюменской области и ГУВД заручились поддержкой 5% читателей нашего издания.