Роскачество: около 8% кефира в России разбавляют растительным жиром

Всего, в рамках проверки, были исследованы 47 образцов, 4 из них забракованы. Всех производителей проверяли по 35 различным параметрам. Исследовалось наличие в кефире наличие тяжелых металлов, вредных бактерий, пестицидов, и токсинов. Специалисты не обнаружили серьезных нарушений.