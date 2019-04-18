nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роскачество: около 8% кефира в России разбавляют растительным жиром

18 апреля 2019, 12:59
Фото: pixabay.com
Около 8% проверенных Роскачеством марок кефира оказались фальсифицированными. Эксперты отметили, что продукт разбавляют растительным жиром для удешевления.

Всего, в рамках проверки, были исследованы 47 образцов, 4 из них забракованы. Всех производителей проверяли по 35 различным параметрам. Исследовалось наличие в кефире наличие тяжелых металлов, вредных бактерий, пестицидов, и токсинов. Специалисты не обнаружили серьезных нарушений.

Подобные исследования были проведены в 2018 году. Тогда были исследованы 11 брендов из 11 субъектов страны. Около 30% образов содержали больше полезным бактерий, чем требовалось по ГОСТу.

Глава Роскачества 21 марта отметил, что в России выпускается множество продуктов хорошего качества. Например, в 95% отечественных соков и морсов отсутствуют добавки химические красители и консерванты.

Материалы по теме
Роскачество рекомендует покупать минтай. 15 из 15 образцов безопасны
#Новости#Проверки#Продукты#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25