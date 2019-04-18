Роскачество: около 8% кефира в России разбавляют растительным жиром

Всего, в рамках проверки, были исследованы 47 образцов, 4 из них забракованы. Всех производителей проверяли по 35 различным параметрам. Исследовалось наличие в кефире наличие тяжелых металлов, вредных бактерий, пестицидов, и токсинов. Специалисты не обнаружили серьезных нарушений.
Подобные исследования были проведены в 2018 году. Тогда были исследованы 11 брендов из 11 субъектов страны. Около 30% образов содержали больше полезным бактерий, чем требовалось по ГОСТу.
Глава Роскачества 21 марта отметил, что в России выпускается множество продуктов хорошего качества. Например, в 95% отечественных соков и морсов отсутствуют добавки химические красители и консерванты.