nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На губернаторских выборах в 2018 году «сушили явку»

17 апреля 2019, 12:15
Фото: pixabay.com
Недавний арест экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева возобновил дискуссии о роли современных губернаторов. Не так давно «парад отставок» способствовал увольнению главы Калмыкии, Челябинской областей, Алтайского края.

По данным «Новых известий», ряд экспертов считают, что де-факто избранные общим голосованием, но в условиях низкой явки и отсутствии конкуренции на выборах руководители регионов становятся непонятными персонажами и техническими исполнителями федеральных проектов.

В настоящий момент отмечается тренд на снижение явки избирателей. Теперь она должна быть «естественной». При этом судьбу региона решает не большинство. Остро встает вопрос легитимности подобных выборов.

По мнению главы Института прикладных политических исследований низкая явка способствует невосприимчивости большей части населения к избирательному процессу.

На языке политтехнологов «сушили явку» на выборах 2018 года. Голосовали люди с управляемыми предпочтениями, чаще всего бюджетники. К примеру в Красноярском крае при явке 29% за действующего губернатора проголосовали 60%.

Материалы по теме
Около 50% россиян заявили о желании голосовать на выборах через интернет
#Новости#Выборы#Губернатор#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25