На губернаторских выборах в 2018 году «сушили явку»

По данным «Новых известий», ряд экспертов считают, что де-факто избранные общим голосованием, но в условиях низкой явки и отсутствии конкуренции на выборах руководители регионов становятся непонятными персонажами и техническими исполнителями федеральных проектов.
В настоящий момент отмечается тренд на снижение явки избирателей. Теперь она должна быть «естественной». При этом судьбу региона решает не большинство. Остро встает вопрос легитимности подобных выборов.
По мнению главы Института прикладных политических исследований низкая явка способствует невосприимчивости большей части населения к избирательному процессу.
На языке политтехнологов «сушили явку» на выборах 2018 года. Голосовали люди с управляемыми предпочтениями, чаще всего бюджетники. К примеру в Красноярском крае при явке 29% за действующего губернатора проголосовали 60%.