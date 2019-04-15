Тюменцы смогут быстро пройти диспансеризацию в ОКБ №2

Для этого нужно заполнить анкету на сайте информационного центра mica-tmn.ru. Далее пациент получает необходимый талон в поликлинике – он позволит быстро пройти очередь. Врачи ОКБ №2 утверждают, что тюменцы будут вызываться к специалистам имея приоритет – это позволит сократить время прохождения диспансеризации.
По итогам медосмотра терапевт определит каких врачей следует пройти на втором этапе обследования. Вскоре опыт специалистов ОКБ №2 будет внедрен и в других больницах Тюмени.
В среднем диспансеризацию проходят около 250 тыс. тюменцев в год. Это позволяет диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и производить своевременное лечение.