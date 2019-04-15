Тюменцы смогут быстро пройти диспансеризацию в ОКБ №2

Для этого нужно заполнить анкету на сайте информационного центра mica-tmn.ru. Далее пациент получает необходимый талон в поликлинике – он позволит быстро пройти очередь. Врачи ОКБ №2 утверждают, что тюменцы будут вызываться к специалистам имея приоритет – это позволит сократить время прохождения диспансеризации.