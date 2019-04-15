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Тюменец ради новой должности оплатил долги по алиментам

15 апреля 2019, 04:09
Фото: pixabay.com
Житель Тюмени вспомнил о своих родительских обязанностях только тогда, когда перед ним замаячила новая должность.
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Тюмень

В УФССП России по Тюменской области пояснили, что мужчина долгое время не платил по алиментам. В итоге сумма задолженности превысила 280 тыс. рублей. Приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении его автомобилей, это не помогло.

Тогда ему «заморозили» банковские счета и запретили выезд из страны, это также никак не повлияло на погашение задолженности.

Мужчина оплатил долг своему ребенку только тогда, когда перед ним замаячила новая должность, на которую он не смог бы устроится из-за привлечения к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ.

Осознав это 36-летний житель Тюмени в кротчайший срок нашел деньги и погасил всю сумму задолженности, заявили в УФССП России по Тюменской области.

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