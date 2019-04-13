Александр Моор о ночной КТО: Отличная работа, товарищи офицеры!

«А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», - написал он.