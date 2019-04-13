Александр Моор о ночной КТО: Отличная работа, товарищи офицеры!

Сегодня утром он опубликовал в соцсетях запись, в которой поблагодарил сотрудников ведомств и жильцов района.
«Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт», - написал Моор.
Губернатор выразил признательность спецслужбам - в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии.
«Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию. Было сделано самое главное - никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех кто живет простой гражданской жизнью», - отметил губернатор.
Отдельно Моор поблагодарил тех, кто ночью штурмовал дом, в котором укрылись террористы, «и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!».
Моор отметил работу МЧС, тюменских враче, подразделений правительства области и администрации города, которые организовали эвакуацию.
Всего более 100 жителей района были укрыты на ночь в ближайшей гимназии и обеспечены необходимым.
Губернатора возмутили небылицы в соцсетях, которые стали выкладывать жители. Также Александра Моора возмутили прямые трансляции в СМИ с места события.
«А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», - написал он.
«Эти события показали, мы не зря так серьёзно относимся к учениям и другим подготовительным мероприятиям. Наша безопасность - наша общая забота! Мы живём в современном мире и всегда есть риск проникновения каких-нибудь угроз извне. С этим вызовом мы справились. Уверен, справимся и с любым другим».