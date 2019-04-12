Задерживали зарплату: тоболяк украл у работодателя 9 тыс. литров топлива

Всего с предприятия пропало 9 тыс. литров топлива. Было начато расследование. Как позже выяснилось, кражу совершил работник организации. В течение нескольких дней он заправлялся топливной картой, принадлежащей фирме.
Украденное топливо он продавал. В общей сложности злоумышленник выручил 200 тыс. рублей. При этом само пострадавшее предприятие оценило свой ущерб в 400 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнику, который, по его собственным словам, занимался хищением из-за того, что ему вовремя не выплачивали зарплату, грозит до шести лет колонии.