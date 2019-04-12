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В Тобольске ученица автошколы сбила троих подростков, они шли по обочине

12 апреля 2019, 05:56
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В четверг, 11 апреля, в Тобольске произошло ДТП с участием учебной машины автошколы, в аварии пострадали три человека.

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Алябьева. 20-летняя ученица автошколы, находясь за рулем учебной машины, не справилась с управлением и сбила троих подростков, которые шли по обочине проезжей части.

В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка и два 15-летних парня.

По словам начинающей автолюбительницы, ее ослепило солнце на повороте, она испугалась, что вывернет налево, и повернула руль вправо. Инструктор успел среагировать, однако это не помогло избежать аварии.

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