В Тобольске ученица автошколы сбила троих подростков, они шли по обочине

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Алябьева. 20-летняя ученица автошколы, находясь за рулем учебной машины, не справилась с управлением и сбила троих подростков, которые шли по обочине проезжей части.
В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка и два 15-летних парня.
По словам начинающей автолюбительницы, ее ослепило солнце на повороте, она испугалась, что вывернет налево, и повернула руль вправо. Инструктор успел среагировать, однако это не помогло избежать аварии.