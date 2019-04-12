В Тобольске ученица автошколы сбила троих подростков, они шли по обочине

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Алябьева. 20-летняя ученица автошколы, находясь за рулем учебной машины, не справилась с управлением и сбила троих подростков, которые шли по обочине проезжей части.