Работник сургутской ГРЭС-2 за взятку в 350 тыс. рублей помог коммерсантам

Коммерческий подкуп выявило УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре. По версии следователей, сотрудник филиала получил незаконное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей от генерального директора фирмы.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
Теперь работнику ГРЭС грозит штраф в размере от 1 до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.