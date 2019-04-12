nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работник сургутской ГРЭС-2 за взятку в 350 тыс. рублей помог коммерсантам

12 апреля 2019, 07:52
Фото: wikimedia.org
Сургутские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника филиала «Сургутская ГРЭС-2». По информации следственного комитета, он помог за взятку коммерческой организации выиграть тендер на вырубку кустарников в охранной зоне газопроводов высокого давления.
Сюжет
ХМАО

Коммерческий подкуп выявило УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре. По версии следователей, сотрудник филиала получил незаконное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей от генерального директора фирмы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Теперь работнику ГРЭС грозит штраф в размере от 1 до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Материалы по теме
Жителя Тюмени осудили за попытку дачи взятки инспекторам ГИБДД Тюменский пристав за взятку освободил отца-алиментщика от наказания
#Новости#ХМАО#Взятки#ГРЭС#Следователи#ХМАО - Югра#Сургут#Югра#Павел Захаров#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25