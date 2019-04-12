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Чиновники Тюменской области устроили застолье на 2 дня в детском лагере

12 апреля 2019, 13:03
Фото: instagram.com
Глава Викуловского района Александр Криволапов и госслужащие провели застолье с гостем из Индии в детском лагере «Русичи». Они пили алкогольные напитки и ели красную икру.

О мероприятии стало известно из соцсетей. Иностранец разместил фотографии встречи в свободном доступе, но на данный момент удалил их. Сообщается, что на встрече был замглавы района Олег Серебряков. Чиновники пили дорогой алкоголь, гость из Индии фотографировался в форме МЧ. Гуляли, пили два дня. По данным URA.RU, на территории лагеря в это время были дети.

Ситуацию прокомментировал замглавы района Олег Серебряков. Он отметил, что встреча была в феврале 2019 года в будний день, а гость из Индии – потенциальный инвестор. Он отметил, что в тот день лагерь не работал, но там был арендован зал. Гость из Индии рассматривает вопрос по строительству фермы.

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#Новости#Чиновники#Праздники#Застолье#Александр Мязин#Политика
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