Чиновники Тюменской области устроили застолье на 2 дня в детском лагере

Ситуацию прокомментировал замглавы района Олег Серебряков. Он отметил, что встреча была в феврале 2019 года в будний день, а гость из Индии – потенциальный инвестор. Он отметил, что в тот день лагерь не работал, но там был арендован зал. Гость из Индии рассматривает вопрос по строительству фермы.