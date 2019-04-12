Более 1,4 тыс. жителей Тюменской области переселят из аварийного жилья

С 2008 по 2017 год для программы переселения было выделено 3,4 млрд рублей. Бюджет области добавил ещё 8 млрд. Это позволило получить новое жилье 15 тыс. жителей региона, которые проживали в 5,5 тыс. аварийных жилых помещениях.