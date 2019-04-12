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Более 1,4 тыс. жителей Тюменской области переселят из аварийного жилья

12 апреля 2019, 12:28
Фото: ВКонтакте
Фонд ЖКХ 11 апреля рассмотрело и удовлетворило заявку на предоставление финансовой поддержки Тюменской области на реализацию программы переселения жителей региона из аварийного жилья в 2019 и 2020 году.
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Тюмень

Согласно документам финансирование программы оплатит Фонд ЖКХ. На реализацию программы регион получит 227 млн рублей. Дополнительно в порядке софинансирования бюджет Тюменской области направит 1,1 млрд рублей. Ожидается, что это позволит переселить 1,4 тыс. человек из 546 аварийных помещений общей площадью 24 тыс. квадратных метров. Переселение пройдет в 6 муниципальных образований региона.

С 2008 по 2017 год для программы переселения было выделено 3,4 млрд рублей. Бюджет области добавил ещё 8 млрд. Это позволило получить новое жилье 15 тыс. жителей региона, которые проживали в 5,5 тыс. аварийных жилых помещениях.

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#Новости#Переселение#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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