Более 1,4 тыс. жителей Тюменской области переселят из аварийного жилья

Согласно документам финансирование программы оплатит Фонд ЖКХ. На реализацию программы регион получит 227 млн рублей. Дополнительно в порядке софинансирования бюджет Тюменской области направит 1,1 млрд рублей. Ожидается, что это позволит переселить 1,4 тыс. человек из 546 аварийных помещений общей площадью 24 тыс. квадратных метров. Переселение пройдет в 6 муниципальных образований региона.
С 2008 по 2017 год для программы переселения было выделено 3,4 млрд рублей. Бюджет области добавил ещё 8 млрд. Это позволило получить новое жилье 15 тыс. жителей региона, которые проживали в 5,5 тыс. аварийных жилых помещениях.