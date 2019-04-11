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В Госдуме умер помощник директора ФСБ, который скончался 5 дней назад

11 апреля 2019, 13:36
Фото: pixabay.com
В Госдуме обнаружен мёртвым помощник ранее умершего депутата. Тело 62-летнего нашли в рабочем кабинете. Информацию подтверждают источники ТАСС и во фракции «Единая Россия». Подробности случившегося пока не известны.

Известно, что Сергей Шамарин найден мертвым в здании на Георгиевском переулке в Москве. Он был помощником депутата Николая Ковалева – бывшего директора ФСБ, который скончался на 70-м году жизни 5 дней назад. Сообщается, что Шамарин и Ковалев долго работали вместе. Депутат занимал пост зампредседателя комиссий по оборонно-промышленному комплексу. Ковалев руководил Федеральной Службой Безопасности в период с 1996 по 1998 годы. Известно, что Ковалев в последнее время очень долго болел. Решается вопрос о месте погребения бывшего депутата Госдумы. Депутат переизбирался в нижнюю палату с 1999 года.

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