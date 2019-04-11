Тюменские связисты закончили подготовку к весеннему паводку

В 2019 году в бассейне рек Обь, Иртыш и Ишим ожидается паводок выше среднегодового уровня. Для оперативного информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации «Ростелеком» работает во взаимодействии с подразделениями ГУМЧС России по Тюменской области и с местными администрациями.