Тюменские связисты закончили подготовку к весеннему паводку

В местах возможного затопления тщательно обследованы линии связи и вводные колодцы кабельной канализации. Все значимые объекты связи оборудованы системами автоматического оповещения для оперативного устранения аварийных ситуаций.
«Связисты ежегодно проводят серьезную подготовительную работу в преддверии весеннего паводка, чтобы ни один район региона не остался в информационной изоляции. Они окапывают распределительные шкафы, организуют отвод талых вод, проверяют герметизацию колодцев», - отметил Алексей Рогачев, технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелеком».
По его словам, введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий и средств связи на всех гидропостах и метеостанциях. Половодье будут встречать во всеоружии: сделан запас необходимых материалов и усилен контроль в районах, которые находятся в «зоне риска».
28 аварийно-восстановительных бригад готовы предотвращать последствия весеннего таяния снега на линиях связи Тюменской области: 25 будут работать в районах и 3 в областном центре.
В 2019 году в бассейне рек Обь, Иртыш и Ишим ожидается паводок выше среднегодового уровня. Для оперативного информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации «Ростелеком» работает во взаимодействии с подразделениями ГУМЧС России по Тюменской области и с местными администрациями.