В 2019 году Тюмень откажется от бумажных рецептов

«В Тюменской области, в принципе, оформление электронных рецептов происходит в информационной системе. Они напрямую попадают в аптеку и дублируются на бумажных бланках, как это и требовало законодательство. У нас более 3 млн рецептов оформлено в 2018 году», - уточнила Юлия Новак.
В связи с выходом нового приказа Минздрава, тюменскому департаменту здравоохранения придется провести ряд доработок информационной системы, чтобы аптеки видели электронную подпись врача. Нужно также отладить механизм и со стороны аптечных организаций.
По словам Юлии Новак, когда покупатель приходит в аптеку с бумажным рецептом, провизор делает отметку в электронной базе данных.
Как объяснил «Нашему городу» представитель Облздрава, этот приказ касается льготного перечня препаратов, то есть затронет людей, которые получают лекарства бесплатно.
«Электронные рецепты в Тюменской области выписываются с 2015 года. Человек с хроническим заболеванием может удаленно получить консультацию доктора и ему не обязательно нужно приходить к доктору за рецептом. Он может прийти в аптеку и по электронному рецепту, который уже будет в аптечной базе, получить нужный препарат», - пояснила Юлия Новак.