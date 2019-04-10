В 2019 году Тюмень откажется от бумажных рецептов

«Электронные рецепты в Тюменской области выписываются с 2015 года. Человек с хроническим заболеванием может удаленно получить консультацию доктора и ему не обязательно нужно приходить к доктору за рецептом. Он может прийти в аптеку и по электронному рецепту, который уже будет в аптечной базе, получить нужный препарат», - пояснила Юлия Новак.