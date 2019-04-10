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В 2019 году Тюмень откажется от бумажных рецептов

10 апреля 2019, 11:02
Фото: pixabay.com
Тюменская область после доработки информационной системы в 3 квартале 2019 года полностью перейдет на электронные рецепты. Об этом «Нашему городу» рассказала начальник отдела информационных технологий и защиты информации департамента здравоохранения Юлия Новак.
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Тюмень

«В Тюменской области, в принципе, оформление электронных рецептов происходит в информационной системе. Они напрямую попадают в аптеку и дублируются на бумажных бланках, как это и требовало законодательство. У нас более 3 млн рецептов оформлено в 2018 году», - уточнила Юлия Новак.

В связи с выходом нового приказа Минздрава, тюменскому департаменту здравоохранения придется провести ряд доработок информационной системы, чтобы аптеки видели электронную подпись врача. Нужно также отладить механизм и со стороны аптечных организаций.

По словам Юлии Новак, когда покупатель приходит в аптеку с бумажным рецептом, провизор делает отметку в электронной базе данных.

Как объяснил «Нашему городу» представитель Облздрава, этот приказ касается льготного перечня препаратов, то есть затронет людей, которые получают лекарства бесплатно.

«Электронные рецепты в Тюменской области выписываются с 2015 года. Человек с хроническим заболеванием может удаленно получить консультацию доктора и ему не обязательно нужно приходить к доктору за рецептом. Он может прийти в аптеку и по электронному рецепту, который уже будет в аптечной базе, получить нужный препарат», - пояснила Юлия Новак.

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