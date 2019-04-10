Тюменца приговорили к 20,5 годам колонии за убийство девушки в Антипино

Мужчина остановил автомобиль, вышел из него, взял кухонный нож и напал на девушку. По словам осужденного, он хотел ее ограбить, однако она начала сопротивляться, поэтому он несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая от полученных травм скончалась. После чего злоумышленник скрылся с места преступления. По словам родственников девушки, она не дошла до дома 500 метров.