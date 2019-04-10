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Тюменца приговорили к 20,5 годам колонии за убийство девушки в Антипино

10 апреля 2019, 04:17
Фото: pixabay.com
Во вторник, 9 апреля, в Тюменском областном суде поставили точку в деле об убийстве девушки в Антипино.
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Тюмень

Преступление было совершено в середине прошлого года. Главным подозреваемым стал Станислав Доровиков. По версии следствия, он хотел ограбить 19-летнюю жительницу Антипино, но в процессе совершения данного преступления жертва начала сопротивляться и он ее убил.

По словам осужденного, все так и было. Вечером, в день совершения преступления, он поехал на машине кататься по Антипино. На развилке улиц Пушкина и Беловежской злоумышленник увидел девушку, которая шла одна.

Мужчина остановил автомобиль, вышел из него, взял кухонный нож и напал на девушку. По словам осужденного, он хотел ее ограбить, однако она начала сопротивляться, поэтому он несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая от полученных травм скончалась. После чего злоумышленник скрылся с места преступления. По словам родственников девушки, она не дошла до дома 500 метров.

Гособвинитель просил приговорить подсудимого к 20 годам колонии, адвокаты потерпевших попросили суд лишить его свободы пожизненно. В итоге Тюменский областной суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 20,5 года заключения.

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