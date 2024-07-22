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Антипино

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2024
В Антипино толпа молодых людей устроила массовую драку. Видео
22 июля, 06:18
В Тюмени пенсионерка закидала машины соседей тухлыми яйцами
Жители микрорайона Антипино жалуются на агрессивную пенсионерку. Тюменцы заявляют, что пожилая женщина царапает их автомобили и закидывает их тухлыми яйцами.
19 марта, 16:20
2023
Тюменский рыбак наловил ведро карасей за 3 часа. Фото
Тюменец Илья похвастался хорошим уловом в социальной сети Вконтакте.
19 июля 2023, 02:05
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
В одной из квартир дома по адресу Беловежская, 5, в Антипино с потолка отвалилась штукатурка.
5 июня 2023, 01:49
2022
В тюменском микрорайоне по улице гуляет корова
Жители тюменского микрорайона Антипино обнаружили сегодня днем корову, разгуливающую между домами. Фотографию животного опубликовали в сообществе «ЧС Тюмень».
20 ноября 2022, 07:33

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