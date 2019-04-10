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Из-за теплой погоды рядом с Тюменью просыпаются змеи

10 апреля 2019, 10:57
Фото: ВКонтакте
Весеннее тепло в Тюмени способствует пробуждению не только растений, но и змей. На данный момент укусов не зафиксировано, но специалисты советуют быть осторожными при выезде за город и на дачу.
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Тюмень

Рекомендуется не приближаться к рептилиям. Врачи токсикологического отделения ОКБ №1 рекомендуют дачникам надеть плотную обувь и джинсы. Очень важно, чтобы рептилия не прокусила одежду.

Специалисты отметили, что в наших широтах гадюки на людей не нападают и стараются обходить стороной. В случае укуса нужно срочно сообщить медикам, а на место раны приложить лед и поменьше двигаться. Отсасывать, прижигать укусы и разрезать рану нельзя.

В июне 2018 года 56-летнего тюменца укусила гадюка. После укуса пострадавший почувствовал боль и у него стала отекать правая рука. Его госпитализировали в ОКБ №1 и ввели сыворотку против яда змеи.

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#Новости#Змеи#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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