Из-за теплой погоды рядом с Тюменью просыпаются змеи

Рекомендуется не приближаться к рептилиям. Врачи токсикологического отделения ОКБ №1 рекомендуют дачникам надеть плотную обувь и джинсы. Очень важно, чтобы рептилия не прокусила одежду.
Специалисты отметили, что в наших широтах гадюки на людей не нападают и стараются обходить стороной. В случае укуса нужно срочно сообщить медикам, а на место раны приложить лед и поменьше двигаться. Отсасывать, прижигать укусы и разрезать рану нельзя.
В июне 2018 года 56-летнего тюменца укусила гадюка. После укуса пострадавший почувствовал боль и у него стала отекать правая рука. Его госпитализировали в ОКБ №1 и ввели сыворотку против яда змеи.