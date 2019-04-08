В тюменском селе нефтяные отходы безнаказанно сливали в землю

Как сообщили в ведомстве, загрязнение было обнаружено на окраине села. Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов хранились они в искусственно созданных накопителях.
Природоохранное ведомство начало расследование и взяло пробы отходов, которые по ее результатам были отнесены к III классу опасности. При этом почва пропиталась нефтепродуктами в некоторых участках до 53%.
Установить виновное лицо не смогли, в связи с чем вынесено постановление о прекращении производства по делу. Информация направлена в УМВД по Уватскому району для проведения оперативно-розыскных мероприятий.