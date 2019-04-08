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В тюменском селе нефтяные отходы безнаказанно сливали в землю

8 апреля 2019, 05:25
Фото: Pixabay
Управление Росприроднадзора по Тюменской области прекратило производство по административному делу о загрязнении почвы нефтяными отходами в селе Демьянском Уватского района.
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Тюмень

Как сообщили в ведомстве, загрязнение было обнаружено на окраине села. Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов хранились они в искусственно созданных накопителях.

Природоохранное ведомство начало расследование и взяло пробы отходов, которые по ее результатам были отнесены к III классу опасности. При этом почва пропиталась нефтепродуктами в некоторых участках до 53%.

Установить виновное лицо не смогли, в связи с чем вынесено постановление о прекращении производства по делу. Информация направлена в УМВД по Уватскому району для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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#Новости#Тюменская область#Уватский район#Экологический ущерб#Росприроднадзор#Нефтедобыча#Тюмень#Павел Захаров#Происшествия
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