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Тюменская область вошла в топ-10 рейтинга активности малого бизнеса в РФ

8 апреля 2019, 11:14
Фото: pixabay.com
Тюменская область вошла в топ-10 рейтинга по активности местного населения в малом бизнесе. По данным Росстата и РИА Рейтинг, первые строчки занимают Калининградская, Новосибирская области, Питер и Москва.
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Тюмень

Специалисты провели анализ доли небольших организаций в различных субъектах страны. Исследовались показатели оборота компаний, численности рабочих и динамика экономической активности в разрезе нескольких лет.

Отмечается, что Тюменская область заняла 10 место в рейтинге. Около 18% всех трудоустроенных жителей региона работают в малых предприятиях. При этом оборот на одного сотрудника в организациях вырос на 2% до 3,5 млн рублей.

ХМАО по данным показателям заняло 57 место. Ямал на 68. Все указанные субъекты увеличило оборотку на 1 рабочего в среднем на 2%.

Хуже всего обстоят дела в республиках Кавказа – они замыкают рейтинг активности жителей страны в малом бизнесе.

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#Новости#Развитие малого бизнеса#Малый бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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