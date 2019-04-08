Тюменская область вошла в топ-10 рейтинга активности малого бизнеса в РФ

Специалисты провели анализ доли небольших организаций в различных субъектах страны. Исследовались показатели оборота компаний, численности рабочих и динамика экономической активности в разрезе нескольких лет.
Отмечается, что Тюменская область заняла 10 место в рейтинге. Около 18% всех трудоустроенных жителей региона работают в малых предприятиях. При этом оборот на одного сотрудника в организациях вырос на 2% до 3,5 млн рублей.
ХМАО по данным показателям заняло 57 место. Ямал на 68. Все указанные субъекты увеличило оборотку на 1 рабочего в среднем на 2%.
Хуже всего обстоят дела в республиках Кавказа – они замыкают рейтинг активности жителей страны в малом бизнесе.