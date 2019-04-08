МЧС закрыло ледовую переправу через Иртыш в Тобольске

После осмотра данного участка экспертами МЧС было принято решение о прекращении эксплуатации переправы. На данный момент выставлены запрещающие знаки и шлагбаум. Для возобновления движения на данном участке автомобилистам придется ждать начала работы переправы.
Между тем часть водителей на внедорожниках продолжают заезжать на лед. МЧС приняло решение распилить лед у кромки, для лишения возможности сделать опасный манёвр.
Отмечается, что уровень воды в реке постепенно растет. В ближайшее время на Иртыш придёт большая вода и начнется паводок. Серьезные изменения уровня воды можно ожидать на следующей неделе. Спасатели отмечают, что в этом году выпало много снега.