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МЧС закрыло ледовую переправу через Иртыш в Тобольске

8 апреля 2019, 10:16
Фото: YouTube
В Тобольске закрыта переправа через реку Иртыш. Автомобили не смогут пользоваться маршрутом Тобольск - Бекерево с 8 апреля. Специалисты отмечают, что лед стал непрочным.

После осмотра данного участка экспертами МЧС было принято решение о прекращении эксплуатации переправы. На данный момент выставлены запрещающие знаки и шлагбаум. Для возобновления движения на данном участке автомобилистам придется ждать начала работы переправы.

Между тем часть водителей на внедорожниках продолжают заезжать на лед. МЧС приняло решение распилить лед у кромки, для лишения возможности сделать опасный манёвр.

Отмечается, что уровень воды в реке постепенно растет. В ближайшее время на Иртыш придёт большая вода и начнется паводок. Серьезные изменения уровня воды можно ожидать на следующей неделе. Спасатели отмечают, что в этом году выпало много снега.

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#Новости#Переправа#Ледовые переправы#Александр Мязин#Общество
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