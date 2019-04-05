Ямальские общественники не дали отравить школьников Нового Уренгоя

Существенные недостатки в школьных столовых выявили активисты во время внештатной проверки в 2018 году. Порядка 130 замечаний сделала прокуратура после таких инспекций пищеблоков образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа. Основные из них – это просроченная дата использования продуктов питания, а также работа в школьных учреждениях Нового Уренгоя непрофессиональных поваров.
К группе контроля качества питания в школах ЯНАО в этом году присоединится уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын. «Я заинтересован в этом проекте, потому что он направлен на здоровое будущее наших детей», – заявил детский омбудсмен.
В результате проверки было выявлено множество недочетов. Основным замечанием к столовым образовательных учреждений Нового Уренгоя стало использование просроченных полуфабрикатов и готовых продуктов питания. «Просрочку» из всех городских школ и детсадов убрали, ответственных наказали. Также обнаружилась нехватка профессиональных поваров. Эту проблему будут решать в долгосрочной перспективе при помощи студентов, обучающихся на специализированном кулинарном курсе колледжа в соседнем Ноябрьске. Активисты собираются написать обращение в департамент образования ЯНАО с просьбой о создании такого факультета.