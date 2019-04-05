nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ямальские общественники не дали отравить школьников Нового Уренгоя

5 апреля 2019, 04:19
Фото: 1Mi
Детский омбудсмен примкнет к инспекции пищеблоков школ и детсадов Ямало-ненецкого автономного округа в 2019 году. Причиной такой проверки стали нарушения, обнаруженные в школьных столовых ЯНАО в прошлом году.
Сюжет
ЯНАО

Существенные недостатки в школьных столовых выявили активисты во время внештатной проверки в 2018 году. Порядка 130 замечаний сделала прокуратура после таких инспекций пищеблоков образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа. Основные из них – это просроченная дата использования продуктов питания, а также работа в школьных учреждениях Нового Уренгоя непрофессиональных поваров.

К группе контроля качества питания в школах ЯНАО в этом году присоединится уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын. «Я заинтересован в этом проекте, потому что он направлен на здоровое будущее наших детей», – заявил детский омбудсмен.

В результате проверки было выявлено множество недочетов. Основным замечанием к столовым образовательных учреждений Нового Уренгоя стало использование просроченных полуфабрикатов и готовых продуктов питания. «Просрочку» из всех городских школ и детсадов убрали, ответственных наказали. Также обнаружилась нехватка профессиональных поваров. Эту проблему будут решать в долгосрочной перспективе при помощи студентов, обучающихся на специализированном кулинарном курсе колледжа в соседнем Ноябрьске. Активисты собираются написать обращение в департамент образования ЯНАО с просьбой о создании такого факультета.

Материалы по теме
В трех тюменских медучреждениях подтвердились нарушения, выявленные общественникамиОбщественники создали петицию с просьбой строительства общежития и парка в Тюмени
#Новости#ЯНАО#Общественники#Проверки#Школы#Ямал#Павел Захаров#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25