Ямальские общественники не дали отравить школьников Нового Уренгоя

В результате проверки было выявлено множество недочетов. Основным замечанием к столовым образовательных учреждений Нового Уренгоя стало использование просроченных полуфабрикатов и готовых продуктов питания. «Просрочку» из всех городских школ и детсадов убрали, ответственных наказали. Также обнаружилась нехватка профессиональных поваров. Эту проблему будут решать в долгосрочной перспективе при помощи студентов, обучающихся на специализированном кулинарном курсе колледжа в соседнем Ноябрьске. Активисты собираются написать обращение в департамент образования ЯНАО с просьбой о создании такого факультета.