Врачи назвали полезные и опасные супы. Больше овощей, меньше грибов и мяса

По информации врача-диетолога одной из федеральных клиник, овощные супы являются полезным продуктом и источником питательных веществ. Мясные бульоны более калорийные и могут содержать производные антибиотиков или гормонов роста.
Наименее полезным супом оказалась солянка. Мясо, соленые огурцы и копчености содержат много жира. Пожилым людям и больным сердечными заболеваниями от такой еды лучше отказаться.
Кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко рекомендует к приготовлению супы на основе овощей. Борщ полезен для желудка и улучшает его работу. Между тем грибной суп вреден для людей с заболеваниями пищевода и кишечника.