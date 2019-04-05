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Врачи назвали полезные и опасные супы. Больше овощей, меньше грибов и мяса

5 апреля 2019, 10:18
Фото: pixabay.com
Врачи признали вегетарианский суп – самым полезным из распространенных в России. Любителям солянки следует следить за балансом соли и жира. Грибной суп не рекомендуется при заболевании кишечника.

По информации врача-диетолога одной из федеральных клиник, овощные супы являются полезным продуктом и источником питательных веществ. Мясные бульоны более калорийные и могут содержать производные антибиотиков или гормонов роста.

Наименее полезным супом оказалась солянка. Мясо, соленые огурцы и копчености содержат много жира. Пожилым людям и больным сердечными заболеваниями от такой еды лучше отказаться.

Кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко рекомендует к приготовлению супы на основе овощей. Борщ полезен для желудка и улучшает его работу. Между тем грибной суп вреден для людей с заболеваниями пищевода и кишечника.

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#Новости#Еда#Врачи#СУП#Александр Мязин#Общество
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