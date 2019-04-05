«Новый поток» не комментирует слухи о продаже Антипинского НПЗ в Тюмени

По данным издания, иностранцы уже «принципиально договорились» с компанией New Stream о сделке: Антипинский НПЗ перейдет к ним вместе с долгом в $3 млрд перед кредиторами, а ее бенефициар Дмитрий Мазуров в дальнейшем сможет рассчитывать на миноритарную долю в активах предприятия.
Речь идет именно о тех средствах, которые были взяты «Новым потоком» в Сбербанке на модернизацию АНПЗ. Не сказать, что сегодня завод весьма выгоден в глазах потенциальных покупателей – по информации из открытых данных, совокупный долг предприятия на сегодняшний день составляет $3,8 млрд. При этом практически все имущество находится в залоге у «Сбербанка». Сумма, которую требуют с предприятие через суд, на данный момент достигла 1 млрд 141 млн рублей.
Впрочем, в 2017 году АО «Антипинский НПЗ» вчистую заработало 5 мрлд рублей ($76 млн), динамика за последние года – положительная. К слову, в феврале текущего года у компании внезапно в разы (в сравнении с предыдущими месяцами) улучшился индекс платежной дисциплины, практически до максимального (97).
Между тем в самой компании New Stream информацию по поводу слухов о продаже завода не комментируют.
Отметим, что мощность Антипинского НПЗ составляет на сегодняшний день 9 млн тонн нефти в год, предприятие выпускает дизельное топливо, бензины АИ-92, АИ-95 класса Евро-5, а также сопутствующие производные.