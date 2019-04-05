«Новый поток» не комментирует слухи о продаже Антипинского НПЗ в Тюмени

Речь идет именно о тех средствах, которые были взяты «Новым потоком» в Сбербанке на модернизацию АНПЗ. Не сказать, что сегодня завод весьма выгоден в глазах потенциальных покупателей – по информации из открытых данных, совокупный долг предприятия на сегодняшний день составляет $3,8 млрд. При этом практически все имущество находится в залоге у «Сбербанка». Сумма, которую требуют с предприятие через суд, на данный момент достигла 1 млрд 141 млн рублей.