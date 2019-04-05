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Еще одна конструкция к 9 мая обойдется Тюмени в 1,2 миллиона

5 апреля 2019, 13:36
Фото: «НашГород»
Городская администрация объявила тендер на изготовление и установку еще одной дорогостоящей конструкции ко Дню Победы. Цена контракта составляет 1,2 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Конструкция должна представлять собой надпись «С днем Победы!» общей высотой 2,2 метра и длиной 9,1 метров. Буквы должны быть выполнены в красно-золотой гамме. Букву «П» предполагается создать в виде арки, представляющей собой трехуровневую композицию с элементами звезды.

Будущий подрядчик должен будет выполнить установку конструкции через 4 дня после согласования цвета с администрацией города. Размещать ее будут на территории Центрального округа.

Отметим, что накануне администрация Тюмени разместила закупку еще на одну конструкцию – арку «Звезда», которая обойдется городу в 500 тысяч рублей.

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#Новости#9 мая#Тюмень#Анна Кушнир#Общество
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