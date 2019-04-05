Еще одна конструкция к 9 мая обойдется Тюмени в 1,2 миллиона

Конструкция должна представлять собой надпись «С днем Победы!» общей высотой 2,2 метра и длиной 9,1 метров. Буквы должны быть выполнены в красно-золотой гамме. Букву «П» предполагается создать в виде арки, представляющей собой трехуровневую композицию с элементами звезды.