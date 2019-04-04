В Ишиме житель Бурятии лишился 145 тыс. рублей из-за Toyota Land Cruiser

Потерпевший обратился к ишимским полицейским о хищении денег. Пояснил, что в интернете нашел объявление о продаже Toyota Land Cruiser. С продавцом они договорились о встрече в Ишиме. В итоге он поехал на поезде в этот город.
Во время поездки по телефону продавец просил перечислить сумму в качестве залога на машину и в счет срочных личных нужд. Житель Бурятии три раза перевел деньги. Когда он приехал в назначенный город, то не смог связаться с продавцом по телефону. И тогда покупатель осознал, что нарвался на мошенника.
Сумма ущерба составила 145 тыс. рублей.
Стражи правопорядка напоминают гражданам, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. Один из них - создание страниц с товарами и услугами по сниженным ценам.
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.