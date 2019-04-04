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В Ишиме житель Бурятии лишился 145 тыс. рублей из-за Toyota Land Cruiser

4 апреля 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Тюменской области следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального УМВД, стражи правопорядка ищут человека, который обманул 38-летнего жителя Бурятии на 145 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Потерпевший обратился к ишимским полицейским о хищении денег. Пояснил, что в интернете нашел объявление о продаже Toyota Land Cruiser. С продавцом они договорились о встрече в Ишиме. В итоге он поехал на поезде в этот город.

Во время поездки по телефону продавец просил перечислить сумму в качестве залога на машину и в счет срочных личных нужд. Житель Бурятии три раза перевел деньги. Когда он приехал в назначенный город, то не смог связаться с продавцом по телефону. И тогда покупатель осознал, что нарвался на мошенника.

Сумма ущерба составила 145 тыс. рублей.

Стражи правопорядка напоминают гражданам, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. Один из них - создание страниц с товарами и услугами по сниженным ценам.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.

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