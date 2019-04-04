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В Исетском районе пропал рыбак, его разыскивают с 1 апреля

4 апреля 2019, 06:00
Фото: Группа в ВК «Исетский район»
В Исетском районе Тюменской области на протяжении четырех дней ведутся поиски пропавшего без вести 58-летнего рыбака Ивана Корнилова.
Сюжет
Тюмень

Мужчина 1 апреля ушел на рыбалку и до настоящего времени его местонахождения неизвестно. По словам родственников и других рыбаков, Ивана Корнилова в последний раз видели на реке Исеть, он был с велосипедом и рыболовной утварью.

Также коллеги пропавшего рассказали, что видели, как Иван Корнилов шел в сторону Солобоева. К поискам подключились сотрудники полиции, однако ситуацию усугубляет то, что снег, на котором могли остаться следы Ивана Корнилова, растаял.

В ГУ МЧС по Тюменской области заявили, что провалов на реке, где пропал человек, не обнаружено.

Иван Корнилов был одет в вязанную шапку темно-серого цвета, резиновые сапоги, спецодежду зеленого цвета. Рост пропавшего 170 - 175 сантиметров, при себе в день исчезновения он имел велосипед и рыболовную утварь.

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