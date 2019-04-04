В Исетском районе пропал рыбак, его разыскивают с 1 апреля

Мужчина 1 апреля ушел на рыбалку и до настоящего времени его местонахождения неизвестно. По словам родственников и других рыбаков, Ивана Корнилова в последний раз видели на реке Исеть, он был с велосипедом и рыболовной утварью.
Также коллеги пропавшего рассказали, что видели, как Иван Корнилов шел в сторону Солобоева. К поискам подключились сотрудники полиции, однако ситуацию усугубляет то, что снег, на котором могли остаться следы Ивана Корнилова, растаял.
В ГУ МЧС по Тюменской области заявили, что провалов на реке, где пропал человек, не обнаружено.
Иван Корнилов был одет в вязанную шапку темно-серого цвета, резиновые сапоги, спецодежду зеленого цвета. Рост пропавшего 170 - 175 сантиметров, при себе в день исчезновения он имел велосипед и рыболовную утварь.