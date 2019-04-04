Президент Алжира ушел в отставку после 20 лет правления

Аналитики отмечают, что в начале 2019 года он собирался пойти на выборы президента в 5-ый раз, однако проблемы со здоровьем и массовые демонстрации внутри страны изменили его решение.
Официально Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку согласно 102 статьи конституции Алжира. Его функции на три месяца перейдут спикеру Совета нации. Ряд экспертов полагает, что подобных исход затянувшейся политической нестабильности в Алжире является наиболее приемлемым.
Об отставке действующего главы государства неоднократно настаивал заместитель министра обороны Алжира. При этом местные олигархи решили покинуть страну.
Экономика Алжира связанна с добычей нефти. ВВП по ППС на одного жителя больше чем в России и составляет $14 тыс. в год.