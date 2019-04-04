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Президент Алжира ушел в отставку после 20 лет правления

4 апреля 2019, 02:00
Фото: Википедия
Президент Алжира, руководившего страной 20 лет, подал в отставку. Абдель Азиз Бутефлика официально объявил о своём решении Конституционному совету страны.

Аналитики отмечают, что в начале 2019 года он собирался пойти на выборы президента в 5-ый раз, однако проблемы со здоровьем и массовые демонстрации внутри страны изменили его решение.

Официально Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку согласно 102 статьи конституции Алжира. Его функции на три месяца перейдут спикеру Совета нации. Ряд экспертов полагает, что подобных исход затянувшейся политической нестабильности в Алжире является наиболее приемлемым.

Об отставке действующего главы государства неоднократно настаивал заместитель министра обороны Алжира. При этом местные олигархи решили покинуть страну.

Экономика Алжира связанна с добычей нефти. ВВП по ППС на одного жителя больше чем в России и составляет $14 тыс. в год.

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#Новости#Политика#Отставка#Александр Мязин
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