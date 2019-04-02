nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

YouTube разблокировал последние видео Парфенова и интервью Юрия Дудя

2 апреля 2019, 02:00
Фото: YouTube
Видеосервис YouTube разблокировал видео Дудя и Парфенова. Ролики вновь доступны для зрителей.

Выпуск программы «Намедни» Леонида Парфёнова, и интервью Юрия Дудя с Таиром Мамедовым доступны для просмотра. По словам концертного директора Парфёнова, это произошло после настроек в программе – рекламу в видео необходимо отмечать.

Пользователи отметили, что с 28 марта последний ролики Дудя и Парфёнова были заблокированы сервисом «За нарушения условий пользования». Новые правила размещения контента на YouTube обязывают произвести необходимую настройку при использовании рекламы в параметрах канала.

Владельцы двух популярных каналов видеосервиса ситуацию с удалением видео не комментировали.

На данный момент канал Юрия Дудя насчитывает около 5 млн. подписчиков. В своих интервью он не раз критиковал центральные власти РФ.

Материалы по теме
Киселев не сказал о пенсии, его брат - гражданин США, племянник из Германии
#Новости#YouTube#Видео#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25