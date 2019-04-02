YouTube разблокировал последние видео Парфенова и интервью Юрия Дудя

Выпуск программы «Намедни» Леонида Парфёнова, и интервью Юрия Дудя с Таиром Мамедовым доступны для просмотра. По словам концертного директора Парфёнова, это произошло после настроек в программе – рекламу в видео необходимо отмечать.
Пользователи отметили, что с 28 марта последний ролики Дудя и Парфёнова были заблокированы сервисом «За нарушения условий пользования». Новые правила размещения контента на YouTube обязывают произвести необходимую настройку при использовании рекламы в параметрах канала.
Владельцы двух популярных каналов видеосервиса ситуацию с удалением видео не комментировали.
На данный момент канал Юрия Дудя насчитывает около 5 млн. подписчиков. В своих интервью он не раз критиковал центральные власти РФ.