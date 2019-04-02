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В Тюмени за антисанитарию закрыли ресторан

2 апреля 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
Тюменский суд постановил закрыть ресторан «Джорджия» после проверки Роспоребнадзора, куда сотрудники ведомства выезжали с внеплановой проверкой.
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Тюмень

В ходе проверки было установлено, что ресторан нарушает санитарно-эпидемиологических требований и технический регламент Таможенного союза.

Предприятие ООО «Фри Райд», которое оказывает услуги общественного питания в ресторане «Джорджия», использовало не промаркированное мясо, на которое не было документов, подтверждающих качество и безопасность.

Помимо этого у ресторана не было программы производственного контроля, а также нарушались требования к маркировке кухонного инвентаря.

Суд, рассмотрев административные протоколы, постановил закрыть ресторан «Джорджия» на 40 суток.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, в конце марта, тот же тюменский суд постановил закрыть кафе «Шашлычная №1» на 30 суток за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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