В Тюмени за антисанитарию закрыли ресторан

В ходе проверки было установлено, что ресторан нарушает санитарно-эпидемиологических требований и технический регламент Таможенного союза.
Предприятие ООО «Фри Райд», которое оказывает услуги общественного питания в ресторане «Джорджия», использовало не промаркированное мясо, на которое не было документов, подтверждающих качество и безопасность.
Помимо этого у ресторана не было программы производственного контроля, а также нарушались требования к маркировке кухонного инвентаря.
Суд, рассмотрев административные протоколы, постановил закрыть ресторан «Джорджия» на 40 суток.
Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, в конце марта, тот же тюменский суд постановил закрыть кафе «Шашлычная №1» на 30 суток за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.