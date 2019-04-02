Под Тюменью суд назначил условный срок сургутянину за смертельное ДТП

Как следует из материалов уголовного дела, 7 января текущего года сургутянин с семьей на Toyota Rav 4 двигался по автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск домой.
ДТП произошло в Уватском районе. Водитель стал совершать обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна. В итоге возникла опасная ситуация для встречной машины Mitsubishi ASX. Сургутянин выехал на обочину встречной полосы, где автомобили столкнулись.
В аварии погибла 51-летняя пассажирка Mitsubishi из Увата. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнями безопасности. Ее гражданский муж – водитель данной машины, получил серьезные травмы. У их общего знакомого, находившегося на переднем сидении – травмы средней тяжести.
Сорокапятилетняя супруга водителя Toyota и две их дочки в возрасте пяти и девяти лет также получили тяжкий вред здоровью, у самого водителя небольшие травмы.
Суд приговорил жителя Югры к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, и лишил водительских прав на год.