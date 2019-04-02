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Под Тюменью суд назначил условный срок сургутянину за смертельное ДТП

2 апреля 2019, 07:48
Фото: pixabay.com
В Тюменской области суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Сургута. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе региональной прокуратуры, его признали виновным в нарушении ПДД, в результате которого по неосторожности погиб человек.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, 7 января текущего года сургутянин с семьей на Toyota Rav 4 двигался по автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск домой.

ДТП произошло в Уватском районе. Водитель стал совершать обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна. В итоге возникла опасная ситуация для встречной машины Mitsubishi ASX. Сургутянин выехал на обочину встречной полосы, где автомобили столкнулись.

В аварии погибла 51-летняя пассажирка Mitsubishi из Увата. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнями безопасности. Ее гражданский муж – водитель данной машины, получил серьезные травмы. У их общего знакомого, находившегося на переднем сидении – травмы средней тяжести.

Сорокапятилетняя супруга водителя Toyota и две их дочки в возрасте пяти и девяти лет также получили тяжкий вред здоровью, у самого водителя небольшие травмы.

Суд приговорил жителя Югры к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, и лишил водительских прав на год.

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