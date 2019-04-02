Под Тюменью суд назначил условный срок сургутянину за смертельное ДТП

В аварии погибла 51-летняя пассажирка Mitsubishi из Увата. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнями безопасности. Ее гражданский муж – водитель данной машины, получил серьезные травмы. У их общего знакомого, находившегося на переднем сидении – травмы средней тяжести.