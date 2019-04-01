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Тюменцы хотят перемен, но считают, что все накроется

1 апреля 2019, 08:58
Фото: Cam72.su
Закончилось голосование среди читателей «Нашего города», о том какая музыка созвучна современным реалиям. Большинство наших читателей считает, что сегодняшней действительности соответствуют музыка и тексты группы Барто.
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Тюмень

Победили реалисты. Наивысшее число голосов (23%) получила песня группы Барто – «Скоро все е[...]нется». Альбом группы Барто «Секс, насилие и хорошее настроение», из которого и была взята для опроса песня, увидел свет ровно 10 лет назад, весной 2009 года.

Второе место занял шедевр группы Кино «Хочу перемен», за него проголосовало 18% наших читателей, что весьма симптоматично. Отметим, что гимн свободе Виктора Цоя звучал на всех протестных митингах в Москве.

На третьем месте оказались алко-патриоты, их 10%, поддержавших туристический клюквенный гимн культурной столицы России «В Питере пить» группировки Ленинград.

Сергею Шнурову немного уступил рэпер Оxxxymiron с песней «Переплетено», которой достались 8% симпатий респондентов.

По 5% на брата разделили предпочтения и настроения – гимн СССР, «Полет валькирий» Рихарда Вагнера, Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий» и «Песня про зайцев» Юрия Никулина.

Полностью и навсегда попрощались с реальностью 3% тюменцев, поставив галочку напротив «Траурного марша» Фредерика Шопена.

Слегка подвергнутый цензуре текст песни-победителя приводим ниже:

Всегда хотела быть офисной крысой, Дайте мне миску и горстку риса. Хочу купить Мазду в кредит. На *** послали, теперь банк закрыт. Скоро все е*****я, не успеешь опомниться... (4 раза). Только недавно прокатилась в Европу, Вернулась домой - уволили в ****, И вот уже сотня, таких же как я, с***т как одна, большая семья. Кто ты теперь, офисный работник? Ты - кочегар, слесарь и плотник? Оранжевую робу, примерь, попробуй! Оранжевую робу, примерь, попробуй!

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