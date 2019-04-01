Тюменцы хотят перемен, но считают, что все накроется

Всегда хотела быть офисной крысой, Дайте мне миску и горстку риса. Хочу купить Мазду в кредит. На *** послали, теперь банк закрыт. Скоро все е*****я, не успеешь опомниться... (4 раза). Только недавно прокатилась в Европу, Вернулась домой - уволили в ****, И вот уже сотня, таких же как я, с***т как одна, большая семья. Кто ты теперь, офисный работник? Ты - кочегар, слесарь и плотник? Оранжевую робу, примерь, попробуй! Оранжевую робу, примерь, попробуй!