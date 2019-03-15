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В Тюмени совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Уфы в Нижневартовск

15 марта 2019, 04:23
Фото: pixabay.com
В четверг, 14 марта, в тюменском аэропорту Рощино совершил вынужденную посадку самолет, следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск.
Сюжет
Тюмень

В справочной Рощино пояснили, что самолет приземлился в Тюмени в 19:21 и вылетел в пункт назначения в 21:27. В Telegram-канале «Сейчас|Нижневартовск» опубликовали аудиозапись переговоров пилота и диспетчера аэропорта.

Из нее следует, что пилот связался с диспетчером тюменского аэропорта и сообщил о том, что одному из пассажиров борта, которому примерно 60 лет, стало плохо. У него не прощупывается пульс.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области подтвердили информацию и пояснили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 19:10. В аэропорт выехала бригада медиков, которая доставила пациента в медико-санитарную часть Нефтяник для оказания медицинской помощи.

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