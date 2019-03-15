Тюменский бизнесмен Кармолин отрицает связь личного банкротства с «Мирово-парком»

В отношении предпринимателя введена процедура банкротства. Иск был подан ПАО «Сбербанк» в августе прошлого года. Согласно материалам дела, предприниматель задолжал кредитору 31,4 млн рублей.
Общественности Алексей Кармолин в первую очередь известен скандальной историей с первым клубным поселком Тюмени «Мирово-парк». Девелопером проекта выступала компания ООО «Мастэко», владельцем которой он являлся.
Коттеджный поселок должен был стать элитной территорий со своим фитнес-клубом, магазинами, общественными заведениями. Из-за конфликта с местным садовым кооперативом «Каринка» проект провалился, «Мастэко» был признан банкротом по иску того же «Сбербанка». В свое время конкурсный управляющий компании Алексей Полищук заявлял о сумме требований кредиторов в размере 37 млн рублей.
А вот сам Алексей Кармолин отрицает связь личного банкротства с историей «Мирово-парком». Как заявил предприниматель корреспонденту «Нашего города», он взял в «Сбербанке» ипотечный займ под покупку коммерческого подвального помещения.
«Идет очень большой кризис. На эту сумму была куплена недвижимость, которая сегодня в пять раз упала в цене, – прокомментировал он. – Она в залоге у банка, и должна быть продана в счет задолженности».
Как рассказал предприниматель, помещение изначально было приобретено по цене 45 млн рублей. Однако «Сбербанк» не пошел на встречу бизнесмену и не стал ждать, пока он сам разберется, и пошел через процедуру банкротства.
Судя по всему, речь идет о подвальных помещениях по адресу ул. Харьковская, 27 – объявление о продаже опубликовано с контактами бизнесмена. Часть пространства отремонтирована, оно использовалось под фитнес-клуб. Его пытались продать еще в 2017 году за 17 млн рублей. Второе помещение без ремонта здесь же выставляли в сентябре 2018-го года за 6 млн рублей.
К слову, к контактному телефону Алексея Кармолина также привязаны объявления о продаже помещений на ул. Володарского (там ранее располагался офис продаж «Мирово-парка») – за 19 млн рублей, недвижимости в мкр. Юбилейный в Новом Уренгое (114 кв.м. за 6,5 млн рублей), участка в поселке Новокаменский (бывший «Мирово-парк») площадью 22 сотки за 870 тыс. рублей, автомобиля Chevrolet Tahoe за 1,3 млн рублей.
В решении арбитражного суда, опубликованном в картотеке дел, приведена информация о том, что Алексею Кармолину принадлежат только земельный участок 15 соток и дом площадью 369,5 кв.м. в поселке Патрушево. Также предприниматель предоставил на заседание копию свидетельства о регистрации на его имя трехлетнего автомобиля Toyota Camry.
При этом должник в трехлетний период, предшествующий дате возбуждения дела о его банкротстве, совершил ряд сделок по отчуждению недвижимого имущества.