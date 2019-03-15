Тюменский бизнесмен Кармолин отрицает связь личного банкротства с «Мирово-парком»

Судя по всему, речь идет о подвальных помещениях по адресу ул. Харьковская, 27 – объявление о продаже опубликовано с контактами бизнесмена. Часть пространства отремонтирована, оно использовалось под фитнес-клуб. Его пытались продать еще в 2017 году за 17 млн рублей. Второе помещение без ремонта здесь же выставляли в сентябре 2018-го года за 6 млн рублей.