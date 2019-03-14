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В Тюмени злоумышленники вымогали с предпринимателя 20 млн рублей. Дело ведет СКР

14 марта 2019, 12:41
Фото: pixabay.com
Следователи СКР завершили расследование в отношении банды, которая с 2010 года похищала бизнесменов и вымогала десятки миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Известно, что трое предпринимателей были убиты. Участники ОПГ обвиняются в похищениях, убийстве по найму, кражах и бандитизме.

В банде действовали 5 человек и другие лица, не входящие в состав группы. Участники следили за бизнесменами, использовали информацию об их благосостоянии, выжидали момент и похищали их. В своей преступной деятельности злоумышленники использовали различные средства для наблюдения: камеры, рации, GPS-маяки, огнестрельное оружие.

Предпринимателей освобождали только после передачи денег. Всего следствие зафиксировало семь эпизодов нападения на тюменцов.

В мае 2018 года обвиняемые пытали потерпевшего в одном из гаражей в Тюмени. С него требовали 20 млн рублей. Жертву вывезли в лес, где прошла инсценировка убийства другого человека для гарантии выплаты. В прошлом году деятельность преступников была пресечена.

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#Новости#СКР#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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