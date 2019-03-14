В Тюмени злоумышленники вымогали с предпринимателя 20 млн рублей. Дело ведет СКР

В банде действовали 5 человек и другие лица, не входящие в состав группы. Участники следили за бизнесменами, использовали информацию об их благосостоянии, выжидали момент и похищали их. В своей преступной деятельности злоумышленники использовали различные средства для наблюдения: камеры, рации, GPS-маяки, огнестрельное оружие.