Тюменский бизнесмен отделался штрафом за убийство егеря на охоте

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления и приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей.
В конце прошлого года Владимир Ташланов со знакомыми поехал на охоту. Когда бизнесмен уже направлялся к месту сбора, он увидел на холме животное. Целясь в него он случайно попал в егеря, который скончался от полученной раны.
На суде отметили, что трагедия произошла из-за того, что бизнесмен в нарушение требований техники безопасности допустил стрельбу, когда не видел и не знал место остановки снаряда. Также он не учел возможность рикошета.
С учетом того, что подсудимый оказывал первую помощь потерпевшему, а также возместил имущественный и моральный вред, его приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей. Он признан виновным в причинение смерти по неосторожности.