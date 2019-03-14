С 18 марта РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны

Важной особенностью новинки – ограничение личного пространства с помощью занавесов и перегородок. В новой версии вагонов можно воспользоваться диваном, USB-портами, розеткой, душем, сушилки для рук, а также пеленальный столик. В коридоре установлен фильтр для очистки воды с сенсорной панелью и возможностью ее подогрева.