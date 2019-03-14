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С 18 марта РЖД запускает обновленные плацкартные вагоны

14 марта 2019, 13:18
Фото: РЖД
РЖД 18 и 19 марта запустит первые поезда с новыми плацкартными вагонами. Первый рейс отправится из Ростова-на-Дону в Москву.

В настоящее время билеты в новые вагоны можно приобрести в кассах ж/д вокзалов. Представители РЖД отмечают, что цена услуги не будет отличаться от стоимости билета в другие плацкартные вагоны.

Важной особенностью новинки – ограничение личного пространства с помощью занавесов и перегородок. В новой версии вагонов можно воспользоваться диваном, USB-портами, розеткой, душем, сушилки для рук, а также пеленальный столик. В коридоре установлен фильтр для очистки воды с сенсорной панелью и возможностью ее подогрева.

Новый интерьер был представлен 29 декабря. Тогда новые вагоны осмотрели представители РЖД и ФПК. В начале 2019 года новинки прошли необходимую сертификацию и тестовые испытания.

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#Новости#РЖД#Поезда#Билеты#Александр Мязин#Экономика
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