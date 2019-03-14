Кладбищенский вор из Тюменской области сядет в тюрьму

К реальному сроку вора-рецидивиста приговорил мировой судья судебного участка №1 Нижнетавдинского судебного района. До этого мужчина был неоднократно судим.
По материалам уголовного дела, в последний раз мужчина он был осужден в ноябре 2017 года за кражу к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Днем 24 сентября 2018 года вор похитил с шести могил металлические калитки и продал их местному скупщику. Через несколько дней кражу обнаружила сестра похороненного на кладбище мужчины. Она и обратилась в полицию.
После этого еще три человека заявили в полицию о краже калиток. Двое пострадавших о пропаже калиток узнали от полицейских. В ходе следствия все похищенное нашли и возвратили потерпевшим.
Суд отменил злоумышленнику условное осуждение и назначил наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.