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Кладбищенский вор из Тюменской области сядет в тюрьму

14 марта 2019, 07:44
Фото: Восток-Медиа
В Тюменской области осудили 36-летнего жителя села Нижняя Тавда за воровство калиток с могил. Как сообщает региональная прокуратура, он проведет в колонии строгого режима 1 год и 3 месяца.
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Тюмень

К реальному сроку вора-рецидивиста приговорил мировой судья судебного участка №1 Нижнетавдинского судебного района. До этого мужчина был неоднократно судим.

По материалам уголовного дела, в последний раз мужчина он был осужден в ноябре 2017 года за кражу к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Днем 24 сентября 2018 года вор похитил с шести могил металлические калитки и продал их местному скупщику. Через несколько дней кражу обнаружила сестра похороненного на кладбище мужчины. Она и обратилась в полицию.

После этого еще три человека заявили в полицию о краже калиток. Двое пострадавших о пропаже калиток узнали от полицейских. В ходе следствия все похищенное нашли и возвратили потерпевшим.

Суд отменил злоумышленнику условное осуждение и назначил наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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